В Вене возобновились переговоры по ядерному соглашению с Ираном

В Вене возобновились непрямые переговоры между США и Ираном по возобновлению ядерного соглашения. Источник AFP, близкий к дискуссиям, рассказал, что делегации прибыли в австрийскую столицу 8 февраля, сообщает Радио Свобода.

В последние недели стороны заявляли о прогрессе в возобновлении соглашения 2015 года, которое имело цель не дать Ирану создать атомную бомбу. Власти в Тегеране намерения стать ядерным государством отрицают.

Бывший президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в 2018 году и возобновил действие санкций, что побудило Иран постепенно сокращать свои обязательства по соглашению. С апреля 2021 г. стороны провели в Вене восемь раундов непрямых переговоров.

Напомним, переговоры, в которых приняли участие Великобритания, Китай, Франция, Германия, Иран, Россия и США, были прерваны 28 января, тогда дипломаты вернулись в свои столицы для консультаций.

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