Российский спортсмен провалил допинг-тест на Олимпиаде
Один из фигуристов сборной ОКР провалил допинг-тест, сообщает РБК-Украина.
Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердили перенос церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года из-за юридических проблем.
Церемония награждения должна была состояться вчера, 8 февраля, в 21:00 по местному времени.
ISU подтвердила, что задержка была вызвана юридическими проблемами.
Считается, что проблема касается теста на наркотики, сданного российским фигуристом еще до начала Олимпиады.
"Вчера в короткие сроки возникла ситуация, требующая юридических консультаций из МОК", - сообщили в ISU.
Спикер МОК Марк Адамс заявил, что юридическая ситуация является "возникшей проблемой".
"Поскольку есть юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе", – сказал Адамс.
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что организация "ждет официальной информации на этот счет".
Из мужчин за ОКР в командных соревнованиях выступали Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Никита Кацалапов.
Напомним, что серебро в командном турнире выиграла сборная США, а бронзовые медали завоевала команда Японии. В случае дисквалификации золотые медали могут перейти к американцам.
Напомним, что золотую медаль в дисциплине бег эйр соревнований по фристайлу завоевал норвежский спортсмен Бирк Рууд.