Саакашвили обвинил правительство Грузии в коррумпированности

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в среду на судебном процессе против него по делу о растрате государственных средств в размере девяти миллионов лари ($3 млн) обвинил действующих чиновников в хищении бюджетных средств на сотни миллионов долларов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодняшний процесс самый позорный в многотысячной истории Грузии. Меня обвиняют в растрате государственных средств, но не в их присвоении. Между тем действующие высокопоставленные чиновники похитили из бюджета сотни миллионов долларов для собственных нужд" , - заявил Саакашвили.

Экс-президент показал снимки загородных домов премьер-министра Ираклия Гарибашвили, председателя Национальной регулирующей комиссии Давида Нармания, прокурора по проходящему делу о растрате Джарджи Циклаури и других чиновников.

Саакашвили подчеркнул, что его обвиняют в тайных поездках в различные столицы мира, но, по словам Саакашвили, эти поездки были государственной важности.

"Я действительно четыре раза посещал Лондон и тайно встречался там с Лукашенко. Это была тайная дипломатия, и я впервые об этом говорю публично" , - сказал Саакашвили.

На процессе он выразил солидарность Украине и исполнил национальный гимн, держа в руках ее государственный флаг.

Напомним, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.