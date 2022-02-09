Изменение прописки онлайн в "Дії" – пошаговая инструкция

Отныне место регистрации в Украине можно изменить онлайн в приложении "Дія". Больше не нужно посещать разные инстанции и стоять в очередях. Изменить прописку онлайн можно всего за несколько минут, сообщает Finance.ua.

1. Заходим в приложение "Дія".

Для того чтобы изменить прописку в "Дія", сперва нужно открыть приложение на своем смартфоне.

2. Выбираем раздел "Услуги".

После того, как вы зашли в "Дія", необходимо выбрать раздел "Услуги" и "Изменение своего места регистрации".

Стоит отметить, что если у вас нет паспорта в форме ID-карты, но есть загранпаспорт, вы можете воспользоваться услугой изменения места регистрации.

3. Выбираем адрес.

Выберите адрес, по которому хотите зарегистрироваться – собственное жилье или жилье другого владельца.

Если жилье другого владельца, то вам необходимо получить от него подтверждение. Это можно сделать через QR-код или по ссылке, которая высветится. Если жилье имеет несколько владельцев, отправьте запрос одному из них. После этого этот человек должен отправить ваш запрос другим владельцам.

После того как владелец жилья дал согласие на вашу регистрацию, вам придет уведомление в "Дія".

Если жилье в ипотеке или доверительной собственности, тогда необходимо обратиться к ипотекодателю и получить согласие на регистрацию места жительства в указанном имуществе. С полученным согласием заявителю нужно обратиться оффлайн в ЦПАУ.

Регистрация места жительства для лиц, желающих зарегистрироваться в имуществе, которое в ипотеке или доверительной собственности, недоступна.

4. Вводим контактные данные.

Вам необходимо указать все свои контактные данные.

Стоит отметить, если вы военнообязанный и "Дія" не нашла вас в реестре, необходимо указать данные военно-учетного документа. Если у вас его нет, следует обратиться в военкомат, иначе вы не сможете воспользоваться услугой изменения места регистрации.

5. Подписываем заявление.

Как только вы пройдете все предыдущие шаги, подпишите заявление. Если владелец жилья не вы, то подождите, когда его подпишет владелец.

Подписать заявление можно с помощью "Дія.Підпис". Если у вас его нет – он создается автоматически при подписании заявления.

6. Производим оплату.

Необходимо оплатить услугу, что также можно сделать с помощью смартфона. Стандартная сумма административного сбора – 37,22 грн.

Если вы регистрируете место жительства сроком более чем 30 дней после снятия с предыдущего места жительства, тогда услуга будет стоить 62,03 грн.

7. Ждем результата.

После оплаты заявление будет отправлено на обработку к регистратору. Обычно это занимает не более одного дня. После этого вы получите уведомление о результате.