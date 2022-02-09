В JPMorgan подсчитали, что биткоин переоценён

Группа аналитиков JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) подсчитала «справедливую цену» биткоина исходя из уровня его волатильности относительно золота — крупнейшая криптовалюта оказалась переоценённой на 12 %, сообщает 3Dnews.

С учётом того, что волатильность биткоина в 4 раза превышает аналогичные показатели золота, обоснованная стоимость данного актива составляет $38 000. Если превышение окажется в 3 раза, действительная цена биткоина поднимется до $50 000. Для сравнения, на сегодняшний день рыночная стоимость криптовалюты превышает $43 000. Нестабильность актива является одной из главных его проблем, считают аналитики: «Важнейшим препятствием к продвижению биткоина вперёд являются его волатильность, а также циклы подъёмов и спадов, которые мешают его последующему институциональному принятию» .

По данным господина Панигирцоглу, долгосрочная теоретическая цель по биткоину, при которой его общая рыночная оценка сравняется с суммарной стоимостью используемого в инвестициях золота, составляет $150 000, хотя год назад этот показатель был $146 000. Аналитики также заявили, что январское снижение цены на биткоин меньше напоминает полную капитуляцию, чем события мая прошлого года, когда крупнейшая криптовалюта подешевела в два раза.