Джамала очаровала нежным образом в блестящем платье

Украинская певица Джамала похвасталась в сети новым образом. Знаменитость позировала перед камерами в эффектном блестящем платье с роскошной прической, сообщает 24 Канал.

На своей инстаграм-странице Джамала опубликовала несколько кадров сделанных в студии в стильном образе. Если в реальной жизни певица предпочитает наряды в стиле кэжуал, то для выходов в свет звезда любит выбирать нежные и эпатажные образы.

Исполнительница примерила стильное блестящее платье с пайетками. Платье с гиперболизированной линией плеча асимметрично разделено на два цвета-фиолетовый и кремовый.

Эффектный образ Джамалы / Фото из инстаграма певицы