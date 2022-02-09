Словацкая горнолыжница стала олимпийской чемпионкой в слаломе
В горнолыжном спорте прошли соревнования по женскому слалому, сообщает РБК-Украина.
В финале приняли участие 58 спортсменок, из которых финишировало всего 50.
Лучше всего прошла дистанцию 26-летняя словацкая горнолыжница Петра Влхова. Словачка выиграла свою первую в карьере олимпийскую медаль.
Вместе с Влховой на подиум попали:
- Петра Влхова (Словакия) – 1:44,98
- Катарина Линсбергер (Австрия) – 1:45,06
- Венди Гольденер (Швейцария) – 1:45,10
Напомним, что у фигуриста из команды ОКР обнаружили допинг.