Импорт бензинов в Украину вырос на треть

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 года вырос на 28%, до 116,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90,9 тыс. тонн), сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы «А-95» столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт из которой, по сравнению с январем 2021 года, вырос на 29%, до 102 тыс. т.

По этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC, пр.. Наивысший результат прироста показала ОККО — ее белорусский импорт вырос на 46%, до 38,5 тыс. т.

При меньшем объеме, но почти в два раза выросли поставки из Беларуси у KLO (4,4 тыс. т). «БРСМ» сократила поставки на 12% — с 10,4 до 9,2 тыс. т. Как и прежде, весь объем приходится на марку А-92, которую «БРСМ» в частности использует для приготовления бензина А-95 с использованием прямогонных фракций и октаноповышающих компонентов.

На 47% нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер — бренд WOG (20 тыс. т).

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK Orlen выросли на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн. Основная причина – увеличение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 2,1 тонны бензина против 100 тонн годом ранее.

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2021 году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 2,29 млн тонн. При этом внутреннее производство сократилось на 3% – до 1,01 млн тонн, а импорт прибавил 16,2% и составил 1,27 млн тонн.