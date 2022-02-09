Врач развеяла популярный миф о контактных линзах

Контактные линзы не влияют на мерцание экрана смартфона или компьютера, рассказал офтальмохирург Татьяна Шилова, сообщает Газета.ru.

Независимо от того, в линзах пользователь или нет, мерцание будет воздействовать на его глаза, из-за чего они будут уставать быстрее, но есть способ уменьшить эту нагрузку.

«Одна из главных проблем при работе за компьютером или при использовании смартфона — уменьшенная частота моргания. По статистике человек перед монитором моргает в 4 раза меньше. А это необходимо, ведь с каждым смыканием век происходит увлажнение поверхности глаза, иначе высок риск нарушения целостности слезной пленки и развития синдрома сухого глаза», — отметила Шилова.

Профессор рекомендует пользователям, которые проводят много времени перед компьютером, использовать линзы с большей степенью влагосодержания. Это уменьшит нагрузку на глаза при работе с гаджетами.