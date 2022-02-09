Сколько Украина получила денег из-за возможного вторжения РФ

Наши западные партнеры не только ежедневно присылают в Украину делегации высокого уровня и путешествуют в треугольнике Европа (США)-Россия-Украина или Европа (США)-Украина-Россия, но и предоставляют нам финансовую помощь, пишет Юрий Васильченко, Depo.ua.

Сколько денег пришло или придет в ближайшее время в украинскую казну от наших западных партнеров – далее в материале.

Вчера во время визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для стабилизации экономики (200 евро кредита и 1 млрд финансовых гарантий). За это президент Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу.

Париж не первый, кто раскошелился на нужды нашей экономики. В конце января о пакете финпомощи Украине в размере 1,2 млрд евро заявили в Еврокомиссии. Пакет состоит из экстренных ссуд и грантов в средне- и долгосрочной перспективе. Первый транш в 600 млн поступит в ближайшее время.

Соединенные Штаты для нужд нашей армии выделили $200 млн, в рамках этой суммы поставляется вооружение.

Близкие союзники американцев – британцы – также помогают Украине вооружением, но не только. 8 декабря президент Зеленский сообщил: Британия дополнительно выделит 1 млрд фунтов в поддержку Украины. Средства будут направлены на проекты в сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики. А во время визита в Киев главы британского правительства Бориса Джонсона сообщили, что Лондон выделит Украине еще 2 млрд фунтов на реализацию совместных проектов в сферах инфраструктуры и энергетики. Отдельно Джонсон заявил, что Великобритания выделит дополнительные 88 млн фунтов в поддержку системы надлежащего управления и энергетической независимости Украины.

Германия, которая, как известно, категорически отказывается оказывать нам военную помощь, помогает финансово. В конце декабря объявили о планах Берлина выделить 150 млн евро в поддержку перехода Украины на возобновляемые источники энергии в связи со строительством "Северного потока-2".

Также в декабре стало известно о принятии Советом Европейского Союза решения предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира (EPF). Кажется, что сумма не так уж велика, но средства из этого пакета помощи будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности.

Нам помогают и финансово, и вооружением балтийские страны Евросоюза, Эстония, Литва, Латвия, также плечо Украине подставила Польша. На обороноспособность нашего государства 22 млн евро выделила Дания, $5,4 млн предоставляет Швеция. Наши партнеры помогают украинцам не только в сфере безопасности и оказывают макрофинансовую поддержку, но и выделяют средства под конкретные проекты. Как, например, Нидерланды предоставили 400 тысяч евро для внедрения Плана гуманитарного реагирования для Украины, чтобы эффективно бороться с пандемией коронавируса в восточных регионах нашего государства.

А, едва не забыли о главном раздражителе для пророссийских сил — Международном валютном фонде. В ноябре прошлого года, когда вокруг Украины сгущались тучи и тема возможного вторжения России выходила во главу угла в мировой политике, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству $700 млн кредита. Сейчас в правительстве ожидают миссию фонда. Рейтинговые агентства прогнозируют получение нашей страной $2,3 млрд к середине этого года, даже несмотря на медленное выполнение властями взятых на себя обязательств. Здесь можно упомянуть блокировку назначения главы САП, что откровенно раздражает наших западных партнеров.

Сколько денег пообещали или уже дали Украине западные партнеры

США – 200 млн долларов

Франция – 1,2 млрд евро

Великобритания – 3 млрд и 88 млн фунтов

Германия – 150 млн евро

Дания – 22 млн евро

Швеция – 5,4 млн долларов

Нидерланды – 400 тыс. евро

МВФ – 70 млрд долларов

Еврокомиссия – 1,2 млрд евро

Совет ЕС – 31 млн евро

И это еще не полный список.

Но не в цифрах дело. Тем более, что это в основном не подаренные деньги, а кредиты, когда-то их нужно будет отдавать. Но именно сейчас такая демонстрация общей поддержки очень необходима. Вместе с тем, есть два существенных риска. Первый: за расходами этих финансов будут внимательно следить, а в Украине есть большой опыт громких коррупционных скандалов. В том числе с западной помощью.

А второй – еще неделя-две и количество уважаемых визитеров и поток финансовых щедрот от них пойдет на убыль, как сейчас понемногу спадает информационная волна из-за возможного нового вторжения России. К убыванию этой волны приложили руку Зеленский и уполномоченные властями спикеры, которые в своих оценках вероятности войны расходятся с западными партнерами. И мы остаемся наедине с нерешенными проблемами. Главная из них – украинские власти никак не могут озвучить и для своих граждан, и для Кремля, и для Запада однозначных красных линий по ситуации с оккупированными территориями Донбасса.