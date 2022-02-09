98% сделок на фондовом рынке Украины приходится на ОВГЗ

В Украине почти все операции на фондовом рынке приходятся на ОВГЗ (гособлигации). В то же время, объем торгов другими инструментами в 2021 году вырос на 10% до 7 млрд гривен, рассказали в пресс-службе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает Минфин.

Фондовый рынок Украины в эмбриональном состоянии

В прошлом году 98% объема всех сделок на фондовом рынке Украины приходилось на ОВГЗ. Одна из причин такого показателя — инвестиции в гособлигации не облагаются налогами. Но другая сторона вопроса — неразвитый фондовый рынок.

«Мне бы очень хотелось, чтобы украинский фондовый рынок был непосредственно "встроен" в мировую финансовую систему, однако он до сих пор находится в эмбриональном состоянии», — подчеркнул член НКЦБФР Юрий Бойко.

Чиновник также добавил, что украинский фондовый рынок сейчас имеет минимальные объемы из-за отсутствия финансовых инструментов и, как следствие, инвесторов.

Украинцы покупают акции, но иностранных эмитентов

В прошлом году общий объем торгов (без учета ОВГЗ) составил 7,43 млрд гривен. Это почти на 10% больше показателя прошлого года. Основная причина изменений — возможность работать с ценными бумагами иностранных эмитентов. Сейчас украинцам доступно 90 акций иностранных компаний и спрос на эти инструменты растет, подчеркивают в ведомстве.

Ключевым событием в области формирования качественного инвестиционного климата в комиссии считают либерализацию законодательства. Изменения, произошедшие в течение 2021 года, позволяют торговлю финансовыми инструментами на организованных рынках капитала и вне их.