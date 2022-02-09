Следующий шаг России может зависеть от погоды в Украине – CNN

Следующий шаг России может зависеть от погоды в Украине – CNN
Фото: Коллаж/Курс Украины

Даже в 21 веке на вероятную войну влияет погода – и это может стать фактором любого нового наступления России на Украину. Об этом говорится в материале американского телеканала CNN, сообщает Буквы.

Оттепелью обычно называют период, когда путешествовать по грунтовым автомобильным дорогам становится сложнее. Наибольшее влияние природного явления ощущается в марте с началом таяния снега.

Военные аналитики обсуждают, может ли продление теплой зимы повлиять на планы наступления РФ.

В материале отмечается, что видео с затопленной землей и обилием грязи публикуют в социальных сетях сами российские военные по месту дислокации.

Согласно данным программы наблюдения за Землей Copernicus, в январе температурные показатели на большей части Восточной Европы превышали среднее значение.

Оценка США состоит в том, что вероятность российского нападения увеличится в случае понижения температуры.

"Путину придется немного подождать, пока земля не замерзнет, чтобы он мог продвинуться", - отметил президент США Джо Байден на пресс-конференции в январе.

Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также заявил, что когда в Украине "замерзает высокий уровень грунтовых вод", "это создает оптимальные условия для передвижения по бездорожью и транспортным маневрам".

Американские официальные лица подчеркнули, что Путин поймет, что ему нужно двигаться до конца марта.

В то же время старшая исследовательница по вопросам политики в корпорации RAND Дара Массикот отметила, что "хотя мерзлая земля была бы приемлемой для российских войск, все же это не является определяющим фактором".

"Важно иметь в виду, что на высокоточные ракеты и авиаудары этот фактор не влияет", - подчеркнула Массикот.

По ее словам, российские войска улучшили навыки за последнее десятилетие, в частности, получив боевой опыт в Сирии. Она отметила, что российским танкам погодные условия не слишком мешают, хотя, вероятно, они скорее продвинутся по замерзшей почве.

В то же время в материале отмечается, что в некоторых местах почвенные условия имеют большее значение. В частности, речь идет о северной границе с Беларусью, где есть тысячи квадратных км болот, которые помешали бы атакующим силам.

Согласно данным Института изучения войны, "болота могут быть тяжелыми, а в некоторых местах, вероятно, невозможны для механизированных войск".

Однако многое зависит еще от масштаба военной операции, которую РФ может планировать. Отмечается, что на ранних стадиях вооруженного конфликта воздушные и ракетные атаки имели бы более высокую результативность, чем механизированные подразделения.

Отмечается, что Россия переместила значительное количество баллистических ракет Искандер, радиус действия которых около 450 км, ближе к границе с Украиной.

В то же время штурмовикам, которым, возможно, будет поставлена задача атаковать украинские подразделения на ходу, необходимо относительно чистое небо. По сути, как и самолетам для сброса десантно-штурмовых войск в зону конфликта. Низкая облачность препятствует воздушным операциям, а также спутниковой разведке и может уменьшить преимущество России в воздухе.

В материале отмечается, что решающим фактором, вероятно, будут не погодные условия, а все же результат переговоров по требованиям России относительно "гарантий безопасности". Кроме того, придумать нужное оправдание для начала войны также было бы важным сообщением для скептически настроенной российской общественности.

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