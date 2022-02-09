Рецепты к празднику: сочная свинина и куриный рулет в беконе

Все это готовится не дольше одного часа, а получается очень красиво и вкусно, судя по составляющим этих блюд. Автор рецептов не дает дополнительных специй, кроме соли и перца. Специи добавляйте по своему вкусу, сообщает Сегодня.

В День влюбленных особенно хочется удивить. Не только приятным подарком, нежными словами и неожиданными признаниями, но и вкусной едой.

Свинина сначала обжарится, потом запечется в сметане. А внутри куриных рулетов будет творожный сыр с зеленью. Рецепт от фудблогера matushka_hariet.

Куриные рулеты в беконе

Куриные рулеты в беконе
Куриные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • творожный сыр – 100 г;
  • бекон сырокопченый – упаковка;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • петрушка, базилик, мята;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Нарезанные зелень и чеснок смешать с сыром. Филе разделать на части и хорошо отбить. Посолить и поперчить.
  2. Выложить начинку, свернуть в рулет и завернуть в бекон.
  3. Запекать в форме в разогретой предварительно до 180 градусов духовке 20-25 минут. Использовать функцию гриль для красивой корочки.

Свинины в сметанно-луковом соусе

Свинины в сметанно-луковом соусе
Свинины в сметанно-луковом соусе / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 500 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • лук – 1 шт.;
  • сметана – 60 г;
  • мука – 1 ст. л.;
  • вода – 120 мл;
  • тимьян, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Свинину нарезать кубиками, лук – полукольцами, чеснок измельчить.
  2. Обжарить свинину до золотистой корочки. Переложить в посуду для тушения.
  3. Лук обжарить на этой же сковороде, переложить к мясу. Добавить специи и перемешать.
  4. Влить воду и тушить 40-50 минут до мягкости мяса.
  5. Сметану соединить с мукой, добавить к мясу и перемешать. Тушить еще 5 минут.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics