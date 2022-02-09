Рецепты к празднику: сочная свинина и куриный рулет в беконе

Все это готовится не дольше одного часа, а получается очень красиво и вкусно, судя по составляющим этих блюд. Автор рецептов не дает дополнительных специй, кроме соли и перца. Специи добавляйте по своему вкусу, сообщает Сегодня.

В День влюбленных особенно хочется удивить. Не только приятным подарком, нежными словами и неожиданными признаниями, но и вкусной едой.

Свинина сначала обжарится, потом запечется в сметане. А внутри куриных рулетов будет творожный сыр с зеленью. Рецепт от фудблогера matushka_hariet.

Куриные рулеты в беконе

Куриные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

творожный сыр – 100 г;

бекон сырокопченый – упаковка;

чеснок – 1 зуб.;

петрушка, базилик, мята;

соль, перец.

Как приготовить:

Нарезанные зелень и чеснок смешать с сыром. Филе разделать на части и хорошо отбить. Посолить и поперчить. Выложить начинку, свернуть в рулет и завернуть в бекон. Запекать в форме в разогретой предварительно до 180 градусов духовке 20-25 минут. Использовать функцию гриль для красивой корочки.

Свинины в сметанно-луковом соусе

Свинины в сметанно-луковом соусе / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

свиная вырезка – 500 г;

чеснок – 2 зуб.;

лук – 1 шт.;

сметана – 60 г;

мука – 1 ст. л.;

вода – 120 мл;

тимьян, соль, перец.

Как приготовить: