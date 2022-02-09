ЕС согласовал санкции на случай военной агрессии РФ против Украины – МИД Испании

Европейский Союз согласовал ряд санкций, которые будут очень быстро воплощены в жизнь в случае военной агрессии РФ против Украины, сообщил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия относительно Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе" , - сказал Альбарес на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. ﻿

В то же время министр обратил внимание на то, что данные санкции не будут вводиться заранее, поскольку они являются предостережением для РФ.

"Эти санкции не будут вводиться заранее, они являются предостережением. Наша цель - найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств, также защищая те принципы, на которых основывается международное право - это суверенитет, территориальная целостность государств, запрет использования силы или запрет также угрозы использования силы" , - пояснил Альбарес.

Он подчеркнул, что политика Испании и ЕС говорит о том, что этот кризис должен решаться через диалог.

Альбарес добавил, что сейчас дипломатические усилия имеют все шансы на успех.

Министр указал, что напряженная ситуация, которая сложилась вокруг Украины, заняла очень важную часть его переговоров с Кулебой, и он повторил главе украинского МИД заверения в поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.