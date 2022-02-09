Ученые выяснили, какие препараты эффективны для лечения COVID-19

Ученые Пенсильванского университета провели исследование и выяснили, какая комбинация препаратов эффективна для лечения COVID-19. Об этом, ссылаясь на результаты их работы, опубликованные в западных СМИ, пишет Александр Целищев, Газета.ru.

Специалисты провели скрининг 18 тыс. антивирусных препаратов с использованием линии эпителиальных клеток человека Calu-3, которые представляют собой опухолевые клетки рака легких. Ученые выявили 122 препарата, продемонстрировавших противовирусную активность и высокую селективность в отношении коронавируса, в том числе 16 аналогов нуклеоизидов.

Согласно результатам исследования, совместное применение ингибиторов биосинтеза пиримидинов с нуклеоизидными аналогами, такими как уже одобренные FDA ремдесивир и молнупиравир, подавляют коронавирусную инфекцию.

Исследователи также определили группу ингибиторов биосинтеза нуклеозидов, в том числе экспериментальный препарат брекинар, который блокирует синтез пиримидинов. Они показали, что сочетание брекинара с молнупиравиром защищает легкие грызунов от инфекции и воспаления.