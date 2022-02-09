Финал нацотбора на Евровидение-2022: дата и участники

За право представлять Украину на международном песенном конкурсе в прямом эфире UA: ПЕРВЫЙ будут соревноваться восемь исполнителей, сообщает Корреспондент.

Финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в субботу, 12 февраля. Он пройдет в формате телевизионного концерта и начнется в 18.30 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Хозяином Евровидения в этом году является город Турин в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая, а полуфиналы – 10 и 12 мая.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Афиша нацотбора на Евровидение-2022

Конкурсанты украинского нацотбора на Евровидение

За право представлять Украину будут соревноваться восемь исполнителей. Кто из них поедет на конкурс в Турин определят жюри и телезрители (по 50% результата голосования).

Alina Pash – Тіні забутих предків

Alina Pash – украинская певица родом из Закарпатья. Сочетает в своем творчестве этно-мотивы, хип-хоп, электронную музыку и поп-элементы. Заняла третье место в шестом сезоне шоу Х-фактор, лауреат европейской премии Moves Europe Awards

Barleben – Hear My Words

Barleben (Александр Барлебен) – украинский музыкант и автор песен, занимается вокалом около трех лет. Участник шоу Голос страны. В 2020 году презентовал социальный музыкальный видеопроект Stop the war.

Cloudless – All be alright

Украинская поп-рок и электронная группа, основанная в 2017 году. Прошла через многочисленные изменения в составе, несколько пауз и даже частичное прекращение деятельности в 2019 году.

Текущий состав коллектива: Антон Панфилов (один из основателей), Юрий Каналош (вокалист и автор), Виктор Жуков (гитарист) и Александр Ковачев (барабанщик).

Бенд получил широкую популярность благодаря саундтрекам к сериалам, фильмам и развлекательным шоу (Школа, Холостяк и Холостячка, Супер Топ-модель по-украински и др.).

Kalush Orchestra – Stefania

Kalush Orchestra – новый, параллельный проект украинской рэп-группы Kalush, созданный в 2021 году. В своем творчестве делает акцент на аутентику, рэп с фольклорными мотивами, украинский колорит и неординарность образов.

В составе коллектива: Олег Псюк (вокалист, автор текстов), ТС Килиммен (DJ), Джонни Дивный (бек-вокалист), а также мультиинструменталисты Игорь Диденчук, Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

Michael Soul – Demons

Michael Soul – молодой англоязычный певец родом из Беларуси. Участник украинского проекта Х-фактор и финалист восьмого сезона Голоса страны в команде Тины Кароль.

Our Atlantic – Моя Любов

Our Atlantic – инди-поп группа из Умани, основанная в 2017 году. В своем творчестве сочетает электро-поп, фанк, соул и диско, а вдохновение черпает в украинской поп-музыке 1980-1990-х годов.

В составе коллектива: Виктор Байда (вокалист, композитор, клавишник), Дмитрий Бакал (басист, автор текстов), Сергей Лысов (гитарист) и Алексей Быков (ударник).

Roxolana – GIRLZZZZ

ROXOLANA (Роксолана Сирота) – украинская певица и автор песен, родом из Львова. Участница девятого сезона Голоса страны в команде Потапа.

Летом прошлого года представила артпроект Ukraine is, а 12 ноября выпустила его и в качестве дебютного альбома. Это сборник из пяти оригинальных композиций, в которых совмещены тексты украинских писателей.

Wellboy – Nozzy Bossy

Wellboy (Антон Вельбой) – молодой украинский певец, композитор и автор песен. Участник десятого сезона шоу Х-фактор в команде Насти Каменских, занял третье место.

Spotify назвал исполнителя главным хитмейкером 2021 года и выбрал участником программы Wrapped 2021 by Spotify в Украине. Песни Гуси и Вишни попали в чарты Apple Music, YouTube Music и Spotify практически в первые несколько дней после релизов.

Состав жюри нацотбора на Евровидение-2022

Украинская певица Тина Кароль

В 2006 году Тина с песней Show me your love представляла Украину на Евровидении в Афинах, где заняла седьмое место. В 2020 году она была членом жюри нацотбора.

Как отмечает Суспільне, за 19-летнюю музыкальную карьеру в арсенале народной артистки более 20 музыкальных и телевизионных премий.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Тина Кароль

Член правления Суспільного, режиссер Ярослав Лодыгин

Лодыгин – режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель интернет-радио Аристократы. С 2019 года – член правления Суспільного, ответственный за платформу телевидения, а также член Европейской киноакадемии.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Ярослав Лодыгин

Украинская певица Джамала

В 2016 году Джамала победила на Евровидении в Стокгольме с авторской песней 1944. Она – народная артистка Украины, обладательница многочисленных премий и судья нацотбора на Евровидение в 2017-2019 годах.

Фото: facebook.com/suspilne.eurovision Джамала

Ведущие нацотбора на Евровидение-2022

Ведущими национального отбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.