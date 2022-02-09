Стильно и комфортно: 5 модных вариантов домашней одежды

Стилист и блогер Оксана Шатковская рассказала модницам о вариантах образов для дома, которые отлично подойдут и для выхода на улицу. Трикотажный, пижамный костюмы и другое должны быть подходящими для приготовления обеда, встречи курьера в дверях или выхода в зум с включенной камерой, сообщает Обозреватель.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Стилист подчеркнула, что с наступлением карантина многие стали проводить больше времени дома, а некоторые вовсе перешли на удаленную работу. Подбирайте стильную, но при этом комфортную одежду для дома.

Трикотажный костюм

Такая одежда выглядит уютной и более элегантной, чем спортивный костюм. Это могут быть брюки и джемпер разного кроя, главное, чтобы цвета сочетались.

Трикотажный костюм с кардиганом. Источник: instagram.com/shatkovska.stylist

Трикотажный костюм. Источник: instagram.com/shatkovska.stylist

Пижамный костюм

Существует множество разных вариантов, однако, чтобы выглядеть стильным и дома, стоит подбирать однотонные или с классическим принтом.

Пижамный костюм. Источник: instagram.com/shatkovska.stylist

Пижамный костюм. Источник: instagram.com/shatkovska.stylist

Другая домашняя одежда

Также можно сочетать и другие элементы гардероба. Например, брюки и футболку, а завершить образ вторым слоем в виде кардигана или рубашки; леггинсы из плотного хлопка с удлиненным свитером; платье разной длины, которое можно дополнить гетрами.

Домашние платья. Источник: instagram.com/shatkovska.stylist

Сочетание кофт и брюк. Источник: instagram.com/shatkovska.stylist

Что касается ткани, то она может быть разной – хлопок, фланель, штапель, шёлк или его аналоги.