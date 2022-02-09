MamaRika едва не сгорела на съемках клипа

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) призналась, что во время съемок одного из клипов едва не получила серьезные травмы. Возле лица звезды неожиданно вспыхнул огонь, но благодаря хорошей реакции она успела отбежать, сообщает Обозреватель.

Об этом поп-исполнительница рассказала в личном аккаунте в Instagram в формате сторис, где общалась с поклонниками. Знаменитость спросили, были ли у нее сложные съемки, и она ответила утвердительно. MamaRika также обнародовала видео, снятое на площадке в момент инцидента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

MamaRika едва не согрела. Источник: Скриншот Instagram-сторис @mamarika_official

Как сообщила звезда, клип снимался в темное время суток в мороз, хотя на ней тогда была лишь легкая блузка и не было никакой обуви.

Когда именно произошел тот случай, она не уточнила. MamaRika должна была отыграть сцену у костра. Согласно задумке, она поднимала руки и одновременно с этим пламя должно было вспыхнуть ярче и тоже подняться вверх.

Чтобы получить такой эффект, съемочная группа использовала опасное горючее вещество – керосин. Помощник подлил жидкость в костер, не рассчитав нужного количества. Как высказалась артистка, мужчина "переусердствовал".

В итоге MamaRika чуть не сгорела, потому что пламя столбом поднялось прямо к ее лицу. Как отметила звезда, ее спасла ее быстрая реакция.