КНДР готовится противостоять США в 2022 году – источник

Северная Корея может провести в ближайшее время испытания более совершенного оружия и масштабные военные парады, чтобы привлечь все внимание США и международного сообщества. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, пишет Никита Фоломов, Газета.ru.

"Эти шаги можно рассматривать как <…> стратегию «максимального давления», направленную на изменение фундаментальной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Пхеньяна до возобновления переговоров", — пишут издания.

Одними из главных причин, которые послужили активизации демонстрации военной силы, являются зашедшие в тупик переговоры по ядерной программе и беспрецедентные сложности, связанные с пандемией COVID-19, говорится в СМИ.