Травма голеностопа: что делать при острой травме

Чаще всего повреждениям подвергаются связки голеностопного сустава – стопа подворачивается внутрь и сгибается. Это происходит при неловком движении или при ходьбе по неровной поверхности, сообщает Доктор Демченко.

Если связки голеностопного сустава восстанавливаются не полностью, то развивается «привычный» вывих. С каждым последующим вывихом снижается порог нагрузки, приводящей к возникновению травмы.

Существует довольно много протоколов реабилитации. Однако в этот раз речь пойдет о двух очень похожих, но при этом принципиально разных подходах к восстановлению. Смотрите более подробно в видео.