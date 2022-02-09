В Харькове пройдет выездное заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу 11 февраля в Харькове.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на Аппарат СНБО, сообщает Украинская правда.

"11 февраля 2022 года в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в городе Харьков", – рассказали в структуре.

Как пояснили журналистам, заседание проведут в области, которая пригранична с Россией, и будут обсуждать вопрос формирования сил территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что на ближайшем заседании СНБО могут уволить руководство Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.