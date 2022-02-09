Послы ЕС утвердили расширение списка санкций за выборы в Крыму

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение добавить еще 5 человек в санкционный список, введенный в связи с нарушением суверенитета Украины.﻿ Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, сообщает УНИАН.

"Послы ЕС сейчас решили добавить еще 5 человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины" , - отметил Йозвяк.

По его данным, эти люди способствовали проведению выборов в Государственную Думу РФ в Крыму.

Официально это решение одобрят позже в феврале.

Нынешний санкционный список включает 177 человек и 48 компаний.

Как сообщалось, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.