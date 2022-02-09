ГБР изучает три версии расстрела нацгвардейцев в Днепре

Следователи ГБР на сегодняшний день рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его нахождением в физиологическом аффекте.

Третья версия – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

"С целью проверки этой версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели" , - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат часовой службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли и еще пять оказались в больнице.

В ходе допроса подозреваемый объяснил, что к военной службе в указанной части он приступил в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено на почве систематического пренебрежительного отношения травли со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до преступления.

Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобы, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы, отмечается в ГБР.

При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.

Установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.