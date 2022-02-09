"Ковидная тысяча": срок продлили и добавили 500 грн за бустер
Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев. Кроме того, за бустерную дозу будут платить 500 гривен и позволят тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку. Об этом, со ссылкой на заседание правительства 9 февраля, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Наконец-то это важное решение принято! Еще с ноября прошлого года я неоднократно обращался к премьеру Шмыгалю во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде на этот счет", – прокомментировал нововведения нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Документ устанавливает:
- увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
- выделение дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации (с 14 марта);
- предоставление возможности использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 28 февраля);
- предоставление возможности покупки лекарственных средств лицами с инвалидностью I и II группы (с 14 февраля).