Этот простой тест поможет проверить, нет ли у вас скрытых проблем с осанкой

Не всегда проблемы с осанкой можно заметить невооруженным глазом. Предлагаем проверить это с помощью одного элементарного упражнения, сообщает 24 Канал.

В современных реалиях без смартфона не обойтись. В нем и работа, и обучение, и общение, и развлечения. Но такое чуть ли не круглосуточное "взаимодействие" с телефоном плохо влияет и на нашу осанку.

Все дело в том, что смотрим мы на экран обычно, немного опустив голову. Это, в свою очередь, оказывает большую нагрузку на шею и позвонки. А малоподвижный образ жизни, сидячая работа и сутулость усугубляют ситуацию.

Чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с осанкой, предлагаем выполнить одно очень простое упражнение.

Тест на осанку

Максимально наклоните голову вперед.

Если вы легко прикасаетесь подбородком к груди, с шейным отделом, скорее всего, у вас все в порядке.

Если вы можете прикоснуться подбородком к груди, только открыв рот, или у вас вообще не получается, над осанкой следует поработать.