Кабмин лишил господдержки находящихся под санкциями СНБО сельхозпроизводителей

Кабинет Министров Украины лишил государственной поддержки сельхозпроизводителей находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, были лишены права на получение государственной поддержки, дотаций и компенсаций из госбюджета физические и юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции, в отношении которых СНБО внедрил специальные экономические и другие ограничительные меры.

Соответствующее решение во исполнение закона "О санкциях" и соответствующих решений СНБО относительно применения санкций правительство приняло на заседании в среду.