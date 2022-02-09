Дефицит видеокарт начал спадать, но цены пока остаются высокими

Ситуация с видеокартами AMD и NVIDIA, похоже, начала улучаться, сообщает 3Dnews.

Спустя несколько месяцев острейшего дефицита, при котором графика сметалась с витрин, в том числе виртуальных, в считанные минуты, новейшие модели серий AMD Radeon RX 6000 и NVIDIA GeForce RTX 3000 всё-таки начали появляться в магазинах в значительных объёмах. К сожалению, цены за этим трендом пока не поспевают.

Как пишет ресурс Tom's Hardware, видеокарты начали сотнями появляться у розничных продавцов во Франции, Германии и Португалии. Схожий сценарий отмечается у американского ретейлера Newegg: графические адаптеры от различных производителей уже есть в наличии, и ажиотажа они больше не вызывают. В целом эксперты отмечают, что поставки компьютерных комплектующих и бытовой электроники уже сейчас на 29 % и 55 % соответственно превысили допандемийный уровень, и фактическая угроза потребительского дефицита уже миновала.

Основной причиной перемен считается недавнее падение котировок криптовалют, и в первую очередь Ethereum: по некоторым оценкам, при установившихся ценах видеокарты окупаются не менее чем за 500 дней даже при оптимальных условиях. Более того, экосистема Ethereum продолжает готовиться к переходу на модель Proof-of-Stake (PoS), при которой видеокарты не нужны. К сожалению, на розничной стоимости видеокарт это пока не отразилось: AMD и NVIDIA столкнулись с ростом цен на кремниевые пластины, а поскольку каждая компания в цепочке поставок стремится переложить издержки на последующее звено, то и дистрибьюторы продолжают завышать цены для розничных продавцов.

Впрочем, и этот сценарий обещает оказаться недолгим. Уже в этом году AMD и NVIDIA анонсируют новые семейства видеокарт, а это значит, что широкий круг потребителей всё меньше готов закупать графику с наценкой выше 100 %, а те немногие, кто был готов к такой ценовой политике, изыскивали возможность покупать видеокарты даже в наиболее острые фазы дефицита. В результате ретейлеры постепенно начнут накапливать запасы продукции, что приведёт к уравниванию спроса и предложения, а значит, и к нормализации цен.