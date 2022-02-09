Для ФЛП расширили возможности работать без кассовых аппаратов

Кабинет министров внес изменения в условия работы ФЛП без применения регистраторов расчетных операций или программных РРО. В перечень населенных пунктов кроме сел добавлены поселки, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке Кабмина, в Украине по состоянию на 1 января 2022 года учитывается 1 166 поселков.

Напомним, Кабинет министров освободил предпринимателей, проводящих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

Согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).