Жириновского госпитализировали — источник
В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.
"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — ред.)", — отметил собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Mash, Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. У него поражено 50-75% легких.
Отмечается, что ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию отказались.