Жириновского госпитализировали — источник

В Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, рассказал источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

"Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — ред.)" , — отметил собеседник агентства. ﻿﻿

По данным Telegram-канала Mash﻿, Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. У него поражено 50-75% легких.

Отмечается, что ЦКБ находится в ведении управделами президента России, однако там комментировать информацию отказались.