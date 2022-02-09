В Лондоне считают, что Макрон вышел за рамки НАТО – источник

Предложения, которые сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не были согласованы с другими партнерами Парижа. Об этом, ссылаясь на британское издание и его источники в правительстве, пишет Елена Качуровская, Корреспондент.

Отмечается, что французский лидер, который в апреле будет вновь баллотироваться на пост президента, пытался позиционировать себя как миротворца в вопросах деэскалации ситуации в Восточной Европе, и озвучил в беседе с Путиным несколько инициатив. Так, он предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

При этом, предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. По словам источников издания, французский президент даже не пытался проконсультироваться с партнерами по НАТО перед переговорами с Путиным, что фактически делает все возможные соглашения бессмысленными.

Все предложения и обещания, данные Макроном Путину, в Британии назвали "частными" .