WSJ: Зеленский считает новое вторжение РФ в Украину "маловероятным"

Несмотря более 100 тысяч российских военных возле границ Украины, президент Владимир Зеленский считает новое вторжение РФ "маловероятным". Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Ссылаясь на источники, знакомые с его мнением по этому поводу, издание отмечает, что на данное время главу государства больше беспокоят сами предостережения по этому поводу, звучащие из США и других стран Запада, и которые, по его мнению, негативно влияют на ситуацию в стране.

"Господин Зеленский по-прежнему считает, что вторжение маловероятно… и опасается, что ужасные публичные предупреждения США о возможном вторжении идут на пользу усилиям России по дестабилизации Украины и ее экономики" , — говорится в материале.

Журналисты WSJ также обратились по этому поводу к пресс-секретарю украинского президента Сергею Никифорову, однако тот отказался комментировать данную информацию.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

В то же время ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы.

По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».