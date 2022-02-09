"Это безумие" – Папа Римский о возможном вторжении РФ

Папа Римский Франциск заявил, что возможное нападение России на Украину было бы "безумием" и выразил надежду, что напряженность удастся преодолеть путем диалога. Об этом он сказал на коллективной аудиенции в Ватикане, ссылаясь на местное СМИ, сообщает ТСН.

"Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы из-за серьезного диалога можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели. И давайте не будем забывать. Война – это безумие", – сказал Франциск.

На совместной аудиенции Папа также поблагодарил тех, кто принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.