Audi сократит модельный ряд в компактном сегменте

Audi сокращает модельную линейку. Летом 2021 года стало известно, что из гаммы исчезнет A1, а теперь Handelsblatt выяснил, что та же участь постигнет и самый компактный кроссовер Q2, сообщает Autoconsulting.

Модель актуального, первого поколения продается с 2016 года, и ее жизненный цикл подходит к концу: кроссовер отправят в отставку без преемника. С уходом A1 и Q3 звание самого доступного автомобиля в гамме Audi перейдет к A3.

В разговоре с Handelsblatt глава Audi Маркус Дюсманн объяснил решение об отставке Q2 «укреплением премиум-имиджа марки». Соответственно, младшие модели из гаммы уберут, но добавят новые модели верхнего ценового диапазона. К таковым, в том числе, относятся электромобили, количество которых в линейке Audi уже к 2025 году достигнет 20 штук.

Согласно стратегии электрификации Audi, с 2026 года все новые модели марки будут исключительно электрическими, а к концу десятилетия автопроизводитель окончательно откажется от двигателей внутреннего сгорания.