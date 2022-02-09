МАУ изменила правила провоза багажа

Авиакомпания МАУ исключила перевозку багажа из самого дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто, сообщает Avianews.

Рейсы планируется запустить в июне. На данный момент изменение уже отображено в системе бронирования авиаперевозчика.

Ранее самые дешевые билеты эконом-класса МАУ на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа 23 кг.

Теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

Тариф Lite на дальних рейсах из Киева в Дели по-прежнему пока включает одно место багажа до 23 кг.