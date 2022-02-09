Поставки THAAD в Украину: РФ призывает США "не делать глупостей"

Москва призывает Вашингтон вести себя осмотрительно и не делать глупостей. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в среду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать возможную реакцию России, если США удовлетворят запрос Киева на поставку противоракетных комплексов THAAD в Украину, сообщает ТАСС.

"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход", – сказал замминистра.

Также он добавил, что Москва будет "использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши коллеги, видимо, позаботятся о других" .

Ранее сообщалось, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD.

THAAD – мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.