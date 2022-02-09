Рост цен на продукты ускорился: что подорожало больше всего

Средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.﻿ Об этом, со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: подсолнечное масло – на 34,2 %, овощи – на 27,5%, сахар – на 22,8% и хлеб – на 19,6%.

Кроме того, масло подорожало на 14,2%, мясо и мясопродукты – на 14,2%, молоко – на 12,8%, макаронные изделия – на 10,8%, сыр и творог – на 10,1%, рыба и рыбопродукты – на 9,2%, яйца – на 7,1%.

В то же время, фрукты подешевели на 8,4%.

Согласно ожиданиям НБУ, несмотря на рекордные урожаи 2021 года, продовольственная инфляция в ближайшие кварталы все еще будет оставаться высокой из-за давления со стороны цен на энергию.

В то же время, коррекция мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также более высокие урожаи плодово-ягодной продукции обусловят постепенное замедление продовольственной инфляции в течение 2022 года.