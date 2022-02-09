Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), начисления стремительно увеличивались почти в течение всего года. Благодаря высокой базе сравнения рост цен замедлился в последние месяцы 2022 года.

В декабре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).