Потепление до +11 и мокрый снег: погода 10 февраля

В некоторых областях Украины синоптики прогнозируют мокрый снег, однако столбики термометров в течение суток будут держаться на отметках со знаком "плюс".

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В четверг, 10 февраля, почти во всех регионах (кроме восточных) ожидается дневная температура от +5 до +8°С. Теплее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях, где воздух прогреется до +9...+11°С. На востоке столбики термометров покажут от +3 до +5°С. Ночью в восточных, частично центральных и южных регионах синоптики обещают от -2 до +1°С. На севере, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается от 0 до +2°С, на западе ночная температура может повыситься до +4°С.

Почти по всей территории Украины 10 февраля переменная облачность. На западе, севере и востоке прогнозируется мокрый снег с дождем, в других регионах – без существенных осадков. Ветер западный, 7-10 м/с.

В столице Украины, Киеве, 10 февраля столбики термометров покажут от +6°С до +8°С днем и от +1°С до +3°С ночью, ветер 5-10 м/с.