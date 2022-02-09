Samsung поменяет политику обновления для ряда своих устройств
По данным инсайдеров, производитель сделает свое заявление в ходе мероприятия Unpacked 2022, которое состоится 9 февраля, сообщает Российская газета.
Как пишет авторитетный ресурс Sammobile.com, некоторые смартфоны компании будут получать четыре крупных обновления операционной системы вместо трех.
В списке "счастливчиков" упоминаются следующие девайсы:
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- смартфоны линейки Galaxy S22
Четыре года крупных обновлений означает, что аппараты, на которых из коробки работает Android 12, смогут обновиться до Android 16. После этого они в течение года будут получать апдейты безопасности.