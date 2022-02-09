Дело Майдана: газовые гранаты нелегально завозились из России

ГБР завершило расследование в отношении бывшего руководства МВД Украины в деле незаконной поставки гранат из России, сообщает УНИАН.

Следствие установило, что в январе 2014 года бывшие чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты.

Эти специальные средства использовали против участников акций протеста правоохранители, превышая при этом служебные полномочия. В результате потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Указанные спецсредства не прошли экспертизы о возможности и порядке их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. Также чиновники растратили 1 млн грн бюджетных средств во время растаможки указанных спецсредств" , - говорится в сообщении.

Бывший министр внутренних дел Украины, его заместитель и экс-начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины подозреваются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме этого, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций во время Революции Достоинства (ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Сторона защиты уже получила материалы дела для ознакомления. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.

Спецсредства, которыми калечили участников революции достоинства, нелегально завозились из России