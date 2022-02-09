Экс-президент Польши призвал атаковать РФ при нападении на Украину
Бывший президент Польши (1990-1995), нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, как мир должен реагировать на возможное вторжение российских войск в Украину. Об этом, ссылаясь на его интервью польской газете, сообщает УНИАН.
Политик признал, что ранее уважал президента РФ Владимира Путина, однако
"на этот раз он зашел слишком далеко".
"Нельзя отступать, ведь каждая следующая его атака будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву. Вы должны подготовиться, на каждое движение должна быть реакция", – заявил он.
Валенса также добавил, что
"интересы Германии и Франции с Россией" будут уничтожены в случае нападения РФ на Украину.
"Путин из тех, кто будет продолжать это делать. Поэтому я больше не буду поддерживать Путина", – сказал экс-президент Польши.