Экс-президент Польши призвал атаковать РФ при нападении на Украину

Бывший президент Польши (1990-1995), нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, как мир должен реагировать на возможное вторжение российских войск в Украину.﻿ Об этом, ссылаясь на его интервью польской газете, сообщает УНИАН.

Политик признал, что ранее уважал президента РФ Владимира Путина, однако "на этот раз он зашел слишком далеко" .

"Нельзя отступать, ведь каждая следующая его атака будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву. Вы должны подготовиться, на каждое движение должна быть реакция" , – заявил он.

Валенса также добавил, что "интересы Германии и Франции с Россией" будут уничтожены в случае нападения РФ на Украину.