Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал идею «финляндизации» Украины. По его словам, власти Украины должны сами решать вступать в Альянс или нет, сообщает Новое время.

В интервью La Vanguardia он заявил, что все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех стран определять свой собственный путь.

"Идея о том, что великие державы могут решать, что могут делать соседи, — это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния являются частью истории и должны оставаться частью истории" , — объяснил он.

Генсек подчеркнул, что Украина имеет право подать заявку на вступление в Альянс.

"Украина имеет право подать заявку на вступление в НАТО, и решение о том, подходит ли она для членства, должны принимать союзники, и никто другой" , — добавил Столтенберг.

Понятие «финляндизация» возникло во время холодной войны, когда Финляндия решила придерживаться серьезного нейтралитета. Это было закреплено в договоре с Москвой в 1948 году.

В то время отношения между Европой и Россией находились на высоком уровне напряженности. Соглашение о нейтралитете было гарантией того, что Хельсинки не столкнутся с советским вторжением. В обмен на это Финляндия обязалась не вступать в НАТО и разрешить РФ оказывать мощное влияние на ее внешнюю и внутреннюю политику.