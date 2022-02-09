Жителей Туркменистана обязали носить только белые маски

В ряде регионов Туркменистана запрещается носить маски черного цвета, разрешено только белые, сообщает Новое время.

По данным издания Тurkmen.news, вслед за Ашхабадом ношение черных лицевых масок запретили в Лебапском и Балканском велаятах.

Чиновникам и школьникам Туркменабада объявили, что они должны носить не любые маски, которые защищают от респираторных инфекций, а исключительно белого цвета. Причины такого решения не сообщили.

Журналисты заявили, что в школах Туркменабада в течение недели будут проводиться проверки. Если проверяющие застанут детей без масок, а также в черных или цветных масках, то учителям и директору объявят выговоры.

О запрете на ношение черных лицевых масок сообщают и источники издания в Балканском велаяте.

В декабре 2021 года в СМИ появилась информация, что в Ашхабаде сотрудники ГАИ начали останавливать водителей и требовать, чтобы они носили только белые маски.

В январе полиция начала предъявлять аналогичные претензии к пешеходам, а также к студентам и школьникам.

В марте 2020 года в Туркменистане решили бороться с COVID-19 не так, как во всем мире. В стране запретили любые упоминания коронавируса и даже арестовывали людей, которые ходили по улицам в медицинских масках.