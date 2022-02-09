Греция отказалась выдавать Литве и освободила ветерана АТО Радкевича

В Афинах суд в среду, 9 февраля, принял решение о возвращении в Украину ветерана АТО Александра Радкевича, сообщает Новое время.

Об этом заявил почетный консул Украины в Греции и адвокат, занимающийся делом Радкевича. Он подчеркнул, что Радкевича освободят в ближайшее время.

"Председатель суда отменил все вопросы по выдаче Литве, принял решение освободить Александра Радкевича. Сейчас готовится документ у прокурора, и сегодня, максимум завтра украинца должны освободить. Свобода — дело часов. Ключевым было то, что мы донесли до суда в чем обвиняют украинца, о чем идет речь, за что должны были наказать и наказали. Они поняли. И были технические, юридические моменты по которым Греция не выдала Радкевича Литве" , — заявил он.

25 октября 2021 года в Греции по запросу Литвы задержали украинца, ветерана АТО Александра Радкевича.

В Литве его заочно осудили по «делу 13 января» — событиях 1991 года, когда советская власть силой пыталась вернуть Литву в состав СССР, — тогда при штурме военными телебашни в Вильнюсе погибли 15 человек.