Литва готовится принимать потенциальных беженцев из Украины

Власти Литвы готовятся к потенциальному приему беженцев из Украины в случае вторжения России, сообщает Новое время.

Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

По ее словам, возможный поток беженцев назвать сложно, поэтому готовятся различные сценарии.

Чиновница заявила, что Литва понимает, что должны быть готовы «будет это 3 тысячи или более 30 тысяч человек».

По ее словам, МВД письменно запросило у муниципалитетов страны места, где могут быть размещены потенциальные беженцы, как им могут быть оказаны различные услуги и помощь.

По ее мнению, украинцы могут прибывать в основном через Польшу и аэропорты.

"Одна из главных задач сейчас — продумать работу регистрационных центров, потому что очевидно, что этих людей придется регистрировать, предоставлять им информацию, куда-то направлять" , — сказала Билотайте.

Глава ведомства заявила, что для Литвы — это «вопрос долга и достоинства».