ГБР заявило, что у пострадавших в ДТП с авто Трухина легкие телесные повреждения

Результат ДТП с участием нардепа Трухина – получение тремя пострадавшими легких телесных повреждений. В таких случаях предусмотрена административная, а не уголовная ответственность, сообщает Деловая столица.

Об этом во время заседания правоохранительного комитета Верховной Рады заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что участники ДТП, трое из них получили легкие телесные повреждения. Вы действительно правы, что по указанному факту не наступает уголовная ответственность, но мы исследуем ряд других вопросов во время уголовного производства, а именно установление, кто именно находился за рулем транспортного средства" , — отметил Сухачев, отвечая на вопросы нардепа Максима Бужанского относительно количества пострадавших, характера травм, а также определения типа ответственности в данном случае.

Напомним, 1 февраля 2022 года в сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, прибывшего на место ДТП с участием нардепа от

"Слуги народа" Александра Трухина. "Давай я тихонько в лес пойду" , — говорил нардеп полицейскому и обещал договориться с главой МВД Денисом Монастырским.

В конце концов, Трухина исключили из партии "Слуга народа". Против него было открыто уголовное производство. Следствие будет вести НАБУ.

Президент Владимир Зеленский, комментируя видео с Трухиным, заявил, что он, как и остальные правонарушители, будет наказан.