Россия намерена заблокировать украинские порты

Россия из-за своих ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей, сообщает Деловая столица.

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было" , – написал главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

В Азовском море Россия перекрывает акваторию от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края, а в Черном – от Крыма до территориального моря материковой Украины (19,3 км от берегов).

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает с Балтийского моря на юг, ближе к Азовскому морю, быстроходные патрульные катера в дополнение к находящимся в Средиземном море крупным десантным кораблям Северного и Балтийского флотов.