ЦИК начал регистрировать кандидатов на довыборы в Раду на округе Полякова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины начала регистрировать кандидатов на довыборы в Верховную раду на округе 206. Там будут выбирать нового нардепа из-за смерти Антона Полякова, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Комиссия уже зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область). Им стал выдвиженец от политической партии "УДАР" Александр Ломако.

Отметим, в материале "Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа" писало, что Ломако является одним из ключевых фаворитов предстоящей гонки, поскольку является многолетним соратником мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который имеет сильные позиции в регионе.

Напомним, народный депутат Антон Поляков, который выиграл выборы на 206 округе в 2019 году, умер в октябре 2021 года. По данным полиции, ему стало плохо в такси, медикам скорой помощь не удалось его спасти.

Экспертиза нашла в его крови метадон, основными версиями смерти являются самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм.