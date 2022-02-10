Капитализация Meta (Facebook) снизилась до 600 млрд долларов
Рыночная капитализация компании Meta (ранее – Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года, сообщает Экономическая правда.
Акции компании упали на 2,1% – рыночная капитализация достигла 599,32 млрд долларов.
Впоследствии акции выросли на 2%, а капитализация составляет 611 млрд дол.
Как объясняет издание CNBC, капитализация в 600 млрд долларов - минимальный порог в разрабатываемом в США антимонопольном законопроекте.
Документ предусматривает запрет техногигантам отдавать предпочтение своим собственным сервисам и дискриминировать другие компании на своих платформах.
"Если Meta останется ниже этого порога, она сможет избежать ограничений, в то время как другие гиганты, как Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft подпадают под действие правил.
Однако может потребоваться достаточно много времени, чтобы любой из законопроектов стал законом, если это вообще не произойдет. Один из законопроектов фактически использует более низкий порог рыночной капитализации - 550 миллиардов долларов", - пишет CNBC.