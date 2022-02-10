Капитализация Meta (Facebook) снизилась до 600 млрд долларов

Рыночная капитализация компании Meta (ранее – Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года, сообщает Экономическая правда.

Акции компании упали на 2,1% – рыночная капитализация достигла 599,32 млрд долларов.

Впоследствии акции выросли на 2%, а капитализация составляет 611 млрд дол.

Как объясняет издание CNBC, капитализация в 600 млрд долларов - минимальный порог в разрабатываемом в США антимонопольном законопроекте.

Документ предусматривает запрет техногигантам отдавать предпочтение своим собственным сервисам и дискриминировать другие компании на своих платформах.

"Если Meta останется ниже этого порога, она сможет избежать ограничений, в то время как другие гиганты, как Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft подпадают под действие правил.