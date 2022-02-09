Кулеба не получил ответа от Сийярто на приглашение в Украину
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов принять в Киеве главу МИД Венгрии Петера Сийярто, если поступит запрос от венгерской стороны, сообщает Новое время.
"По состоянию на данный момент запросов от венгерской стороны на проведение визита Сийярто в Украину нет", — сказал Кулеба во время брифинга.
Министр отметил, что пригласил Сийярто в Киев и это приглашение остается действительным.
"Я в декабре прошлого года пригласил всех министров иностранных дел стран ЕС посетить Украину именно в январе и феврале. Если он решит приехать, я с удовольствием с ним встречусь", — отметил украинский министр.