Кулеба не получил ответа от Сийярто на приглашение в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов принять в Киеве главу МИД Венгрии Петера Сийярто, если поступит запрос от венгерской стороны, сообщает Новое время.

"По состоянию на данный момент запросов от венгерской стороны на проведение визита Сийярто в Украину нет" , — сказал Кулеба во время брифинга.

Министр отметил, что пригласил Сийярто в Киев и это приглашение остается действительным.